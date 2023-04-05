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Олимпийская чемпионка о скандале из-за участия в турнире спортсменок РФ: Подняли бучу

2:20
Спорт

Трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова в беседе с Pravda.Ru высказалась об отказе Польши проводить турнир по фехтованию из-за участия россиянок.

Олимпийская чемпионка о скандале из-за участия в турнире спортсменок РФ: Подняли бучу

Российская спортсменка возмущена тем, что правила в мире диктуют политические интересы.

"Если кто-то отказывается по политическим мотивам, значит нужно отбирать этот турнир, и больше чтобы они его никогда не проводили", — выразила свою точку зрения фехтовальщица.

Она посоветовала всем недовольным не участвовать в соревнованиях, а сидеть дома.

"Когда в 1980 году подняли бучу Италия, Франция, что надо отменить Олимпиаду, был Лорд Килланин, президент МОК, он сказал, что Олимпийские игры состоятся, кто не хочет, пусть не едут, приедут две страны, значит, они разыграют медали", — напомнила случай из истории Горохова.

Спортсменка недовольна политическими играми в сфере международных состязаний.

"Есть хартия МОКа, где написана дружба. Последнее они написали — выше, сильнее, быстрее и вместе. Где они вместе? МОК должен способствовать объединению. Там написаны задачи олимпийского движения, чтобы был мир на Земле, дружба между народами. Пусть они прочитают свой устав и по нему работают", — объяснила олимпийская чемпионка.

Фехтовальщица отметила, что больше всех возмущаются представители Польши и Прибалтики, которые, по её словам, никакого интереса не представляют в соревновательном плане.

"Они начинают всё мутить. Есть принцип демократии: проголосовали, принято решение, нравится, не нравится — выполняйте, не выполняете — выводите", — предложила Горохова.

Спортсменка рассказала о временном уходе с должности президента Международной федерации фехтования (FIE) Алишера Усманова.

"Если его переизберут, политическая обстановка изменится, он примет решение выгнать эти федерации из состава международных, пусть они у себя в ЖЭКе соревнуются. В конце концов, пусть напишут новые правила и их выполняют. Хотя бы знать, куда будут поворачивать дышла", — рассказала олимпийская чемпионка.

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Горохова Галина Евгеньевна - Трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию.
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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