Идеальный пресс: комплекс упражнений для всех групп мышц

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Накачанные мышцы пресса не только выглядят эстетично, но и выполняют важные функции в нашем теле. Пресс помогает нам сгибаться, распрямляться, поворачиваться и наклоняться, но главное, что он поддерживает самую важную часть нашего тела — позвоночник. Как правило, все движения идут от центра тела, поэтому чем сильнее мышцы пресса, тем легче выполнять любые движения и защищать свое тело от травм.

Качаем пресс правильно: упражнения на все группы мышц

Прямая мышца живота

Большинство из нас не видит прямую мышцу живота, потому что именно там у нас скапливается избыточный жир.

Упражнения для прямой мышцы живота:

кранч на мяче;

кранч с вытянутыми руками;

кранч с ногой на мяче;

наклоны таза на мяче.

Существует множество упражнений, которые помогут вам накачать мышцы пресса, но если вы хотите добиться наилучших результатов, вы должны сфокусироваться на упражнениях, которые наиболее эффективно развивают каждую группу мышц.

Для прямой мышцы живота важно выполнение качающих движений, которые создают нагрузку на мышцы пресса. Включение упражнений для внутренних и наружных косых мышц живота поможет укрепить корпус и защитить позвоночник. Например, повороты и наклоны тела сильно повысят вашу силу и гибкость.

Помимо упражнений, также важно питаться правильно. В рационе должны быть белки и питательные вещества, чтобы мышцы росли и восстанавливались после тренировок.

Основные рекомендации по тренировке пресса

Если ваша цель — плоский живот, совмещайте кардио с силовыми тренировками.

Делайте упражнения на пресс примерно три раза в неделю, перерывы необходимы для восстановления.

Упражнения должны быть разнообразными, на разные группы мышц.

Сложные упражнения, такие как приседания с жимом, отлично подходят для всего тела, включая пресс.

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