Существуют различные мнения о том, когда и что нужно есть после тренировки. Согласно некоторым исследованиям, стоит употреблять высококачественные белки (например, изолят сывороточного протеина) в течение 30 минут после тренировки, чтобы максимизировать восстановление мышц. Согласно другим исследованиям, "окно возможностей" открыто, по крайней мере, в течение 3 часов после тренировки. Но несомненно одно — важно потреблять определённое количество белков, жиров и углеводов за день, а не обращать внимания на точное время.
Попробуйте следующую стратегию восстановления, но не волнуйтесь, если пропустите золотое 30-минутное окно.
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