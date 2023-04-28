Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Адвокат Елены Блиновской попросил суд заменить ей домашний арест на запрет на определённые действия
Украинский военный эксперт Черник: Россия обязательно распадётся, но не сейчас
Врач Александр Мясников назвал гражданам РФ признаки предиабета
Потерь ВСУ под Купянском "нет": пропавшие без вести, несуществующие для Киева
Беженка с Украины разделась для участия в скандальном британском телешоу
"Как побороть тягу к сладкому": эксперт дала совет
Бронегруппа ВСУ на трёх БМП смогла прорваться к Артёмовску, но попала в засаду армии России
Bild*: украинский спецназ собирается форсировать Днепр на байдарках
Актёр Дмитрий Нагиев стал ведущим премии "Женщина года" в московском клубе Crocus City Hall

Питание после тренировки: что есть, чтобы восстановиться

1:49
Спорт

Существуют различные мнения о том, когда и что нужно есть после тренировки. Согласно некоторым исследованиям, стоит употреблять высококачественные белки (например, изолят сывороточного протеина) в течение 30 минут после тренировки, чтобы максимизировать восстановление мышц. Согласно другим исследованиям, "окно возможностей" открыто, по крайней мере, в течение 3 часов после тренировки. Но несомненно одно — важно потреблять определённое количество белков, жиров и углеводов за день, а не обращать внимания на точное время.

Питание после тренировки: что есть, чтобы восстановиться

Что есть после тренировки 

Попробуйте следующую стратегию восстановления, но не волнуйтесь, если пропустите золотое 30-минутное окно.

  • Углеводы: Съешьте 50-100 г углеводов сразу после тренировки.
  • Жидкость: В течение первого часа попытайтесь выпить достаточно жидкости, чтобы восстановить потери, а также ещё на 50% сверх этого, чтобы компенсировать энергозатраты после тренировки, особенно если вы планируете ещё тренироваться в тот же день. Количество потерянной жидкости можно измерить, взвесив себя до и после тренировки. Вы также можете следить за цветом мочи, чтобы убедиться, что он остаётся светло-жёлтым.
  • Белки: Съешьте 10-20 г белка вместе с углеводами в течение 30 минут после тренировки. Для более лёгких тренировок может быть достаточно и меньшего количества белка. Один из самых популярных и широко изученных перекусов после тренировки — это большой стакан шоколадного молока, который содержит от 8 до 16 г белка и от 26 до 50 г углеводов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Мизинцев снят с должности замминистра обороны РФ, заявил Сладков

Ранее Мизинцев руководил Национальным центром управления обороны России.

Сладков: генерал-полковник Михаил Мизинцев снят с должности замминистра обороны РФ
РВ: в зоне спецоперации на Украине военные ВС России уничтожили боевика-перебежчика из РФ
Армия России ликвидировала украинского анархиста Дмитрия Петрова
О возможных космических сражениях предупредил Гундаров
Вскрылся грандиозный обман с продажей замка Пугачёвой
Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев Рожденные 27 апреля под знаком зодиака Тельцы уверены в себе Соломон Соловьев Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев
Каша на молоке по утрам опасна для здоровья: гастроэнтеролог назвала причину
Ту-22 и Ту-95 ВКС РФ нанесли мощный удар по Украине: тревога повсюду
Армия России нанесла удар по многоэтажке в Артёмовске
Армия России нанесла удар по многоэтажке в Артёмовске
Последние материалы
Украинский военный эксперт Черник: Россия обязательно распадётся, но не сейчас
Врач Александр Мясников назвал гражданам РФ признаки предиабета
Потерь ВСУ под Купянском "нет": пропавшие без вести, несуществующие для Киева
Беженка с Украины разделась для участия в скандальном британском телешоу
"Как побороть тягу к сладкому": эксперт дала совет
Питание после тренировки: что есть, чтобы восстановиться
Бронегруппа ВСУ на трёх БМП смогла прорваться к Артёмовску, но попала в засаду армии России
Малыш и таинство: Святое причастие
Bild*: украинский спецназ собирается форсировать Днепр на байдарках
Актёр Дмитрий Нагиев стал ведущим премии "Женщина года" в московском клубе Crocus City Hall
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников