Питание после тренировки: что есть, чтобы восстановиться

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Существуют различные мнения о том, когда и что нужно есть после тренировки. Согласно некоторым исследованиям, стоит употреблять высококачественные белки (например, изолят сывороточного протеина) в течение 30 минут после тренировки, чтобы максимизировать восстановление мышц. Согласно другим исследованиям, "окно возможностей" открыто, по крайней мере, в течение 3 часов после тренировки. Но несомненно одно — важно потреблять определённое количество белков, жиров и углеводов за день, а не обращать внимания на точное время.

Что есть после тренировки

Попробуйте следующую стратегию восстановления, но не волнуйтесь, если пропустите золотое 30-минутное окно.

Углеводы: Съешьте 50-100 г углеводов сразу после тренировки.

Съешьте 50-100 г углеводов сразу после тренировки. Жидкость: В течение первого часа попытайтесь выпить достаточно жидкости, чтобы восстановить потери, а также ещё на 50% сверх этого, чтобы компенсировать энергозатраты после тренировки, особенно если вы планируете ещё тренироваться в тот же день. Количество потерянной жидкости можно измерить, взвесив себя до и после тренировки. Вы также можете следить за цветом мочи, чтобы убедиться, что он остаётся светло-жёлтым.

В течение первого часа попытайтесь выпить достаточно жидкости, чтобы восстановить потери, а также ещё на 50% сверх этого, чтобы компенсировать энергозатраты после тренировки, особенно если вы планируете ещё тренироваться в тот же день. Количество потерянной жидкости можно измерить, взвесив себя до и после тренировки. Вы также можете следить за цветом мочи, чтобы убедиться, что он остаётся светло-жёлтым. Белки: Съешьте 10-20 г белка вместе с углеводами в течение 30 минут после тренировки. Для более лёгких тренировок может быть достаточно и меньшего количества белка. Один из самых популярных и широко изученных перекусов после тренировки — это большой стакан шоколадного молока, который содержит от 8 до 16 г белка и от 26 до 50 г углеводов.

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