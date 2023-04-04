Политолог Светов: Киев решил наказывать своих спортсменов вместе с россиянами от безысходности

Политолог Юрий Светов напомнил, что Украина выдвинула ультиматум по поводу участия своих спортсменов на международных соревнованиях, сообщив, что украинцы не поедут туда, где будут русские.

Эксперт считает, что своим ультиматумом Киев ставит самого себя в затруднительное положение, потому что ему придётся наказывать и своих атлетов наряду с российскими в рамках своих же собственных угроз.

"Поэтому в Киеве, видимо, решили пойти самым простым путем — наказывать своих спортсменов за участие в соревнованиях с представителями "недружественных" стран. Это стратегия, которую Киев выбрал от безысходности своего положения", — сказал Светов в беседе с ФАН.

Эксперт уверен, что у Украины нет других способов "надавить" на международное сообщество и спортивные федерации, кроме ультиматумов и угроз.

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