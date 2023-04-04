Российская чемпионка по шорт-треку Просвирнова ради мужа уходит в сборную Дании

1:34 Your browser does not support the audio element. Спорт

Участница Олимпийских игр 2014 и 2018 россиянка Софья Просвирнова заявила, что будет выступать за Данию. Она объяснила своё решение семейными обстоятельствами.

Дарья Просвирнова, пять раз становившаяся чемпионкой Европы по шорт-треку, выразила желание выступать под флагом сборной Дании. Софья состоит в браке с датским конькобежцем Виктором Торупом, за которого она вышла замуж в сентябре 2022. Супруги почти не видятся, поскольку Виктор находится в Европе, а Софья в России.

"Система подготовки сборной России такова, что в среднем три недели команда находится на централизованной подготовке с перерывом в неделю на протяжение 11 месяцев, — написала Софья в одной из соцсетей. — Такого графика я придерживалась последние девять лет. Благодаря этой системе, грамотности тренировочного процесса, работе специалистов в команде и только отчасти моей работе и желанию побеждать, я смогла привнести свой вклад на международной арене. Но есть и другая сторона медали".

Софья рассказала, что на данном этапе жизни не готова к отношениям на расстоянии и к постоянному нахождению вдали от семьи. Её ценности меняются, и в настоящий момент построение семьи и психологическое здоровье являются не менее ценными, чем спортивная карьера, что и заставляет её начать процесс перехода в сборную Дании.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Зачем нашим спортсменам выступать на Олимпиаде без флага и гимна?