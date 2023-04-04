Депутат Свищев обвинил Польшу и Украину в провокациях против российских спортсменов

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Никто не будет требовать от российских спортсменов выступать против спецоперации на Украине. Об этом заявил депутат Государственной Думы, председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, комментируя Pravda.Ru недавнее сообщение Всемирной федерации тхэквондо о допуске российских спортсменов до международных турниров.

"Не нужно поддаваться панике и провокациям. Никто не будет подписывать никакие "анкеты", где спортсмены якобы осуждают спецоперацию", — подчеркнул он.

По словам Свищева, инициаторами подобных провокаций выступают Украина и Польша. Если спортсмен хочет принимать участие в соревнованиях на территории этих стран, то его могут заставить заполнять антироссийские бюллетени.

"У наших спортсменов есть голова на плечах. Я считаю, что это чистейшей воды провокация", — подчеркнул собеседник Pravda.Ru.

Консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) проходят ежедневно, также всероссийские федерации по видам спорта без исключения ведут переговоры со своими мировыми коллегами, указал депутат.

Ранее Всемирная федерация тхэквондо допустила российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Однако МОК порекомендовал международным федерациям допускать до стартов только тех россиян, которые не поддерживают СВО. На этом фоне планируется создать специальную комиссию для верификации спортсменов из России и Белоруссии.

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