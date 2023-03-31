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Инструкторы "Роза Хутор" стали победителями открытого чемпионата страны

3:31
Спорт

27 и 28 марта в горном кластере Сочи проходил XIV Открытый Чемпионат среди инструкторов и инструкторских команд России,
где они демонстрировали своё мастерство и боролись за звание лучших.

Инструкторы "Роза Хутор" стали победителями открытого чемпионата страны

В соревнованиях приняли участие и специалисты Горнолыжной школы "Роза Хутор". По итогам личного первенства инструкторы
курорта стали победителями и призерами в дисциплине "Слалом-гигант" среди мужчин и женщин в разных возрастных группах. Первые места по горным лыжам заняли Астапенко Артем, Ильин Роман, Василиса Нечаева и третье — Анна Живлехина. В соревнованиях по сноуборду чемпионами стали Калмыкова Евгения, Дарья Грознова, Даниил Ковалев.

В общем командном зачете представители "Роза Хутор" заняли второе и третье места среди лучших инструкторских сборных страны.

Сегодня занятия по обучению катанию на горных лыжах и сноуборде на курорте ведут 160 инструкторов, среди них есть мастера спорта и победители российских соревнований. Все специалисты имеют удостоверения "Национальной лиги инструкторов" и большой опыт работы — за сезон они проводят порядка 50 тысяч часов занятий.

Как отмечает руководитель Горнолыжной школы "Роза Хутор" Анна Тигушкина:

"Мы уделяем большое внимание профессиональной подготовке наших сотрудников. Важно, чтобы они не только сами прекрасно катались, но и могли научить гостей курорта уверенно чувствовать себя на горнолыжных трассах. Поэтому наши инструкторы
регулярно участвуют в тренингах и семинарах по педагогике и клиентскому сервису, где уделяется внимание аспектам психологии и физиологии. Например, более половины учеников школы — это дети. Поэтому наши инструкторы первыми в стране прошли спецпрограмму "Национальной лиги инструкторов" и получили удостоверения детского инструктора. Участвовать в таких соревнованиях как чемпионат страны среди инструкторов также очень важно для нас. Это не только серьезное профессиональное общение, но и своего рода проверка. И мы рады вновь подтвердить высокий уровень нашей команды".

Горнолыжная школа "Роза Хутор" предлагает самый широкий спектр программ по обучению и улучшению навыков катания как для детей, так и для взрослых — от начинающих до уверенно катающихся. В каждом зимнем сезоне можно не только встретить "Рассвет на трассе", но и провести день в компании "Личного гида", узнав все об устройстве горного комплекса.

Действует также и бесплатная программа, которая называется "Коуч Сессия". В течение получаса горнолыжник или сноубордист совершает несколько заездов с инструктором, который затем дает разбор техники катания, указывает на недочеты и рекомендует несколько упражнений, которые позволят их исправить. В качестве экспертов на таких занятиях выступают инструкторы самой высокой категории A.

"Правильная техника для горнолыжников и сноубордистов — это прежде всего — безопасность. От катания нужно получать удовольствие. Сейчас люди более осознанно подходят к этому и осваивают горнолыжные трассы под наблюдением инструкторов. Мы очень рады им в этом стремлении помогать", — подчеркнула Анна Тигушкина.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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