Манукян: только предатели России согласятся с условиями МОК для участия в Олимпиаде

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Лишь предатели России и Белоруссии согласятся с условиями Международного олимпийского комитета (МОК) для участиях спортсменов из этих стран в соревнованиях. Такое мнение выразил журналист и блогер Вадим Манукян.

Он назвал требования МОК "унизительными". Журналист считает, что на участие в Олимпиаде способны согласиться только те россияне, которые покинули страну после начала специальной военной операции.

"Надеюсь, что наши спортсмены-патриоты, услышав эти условия, пошлют МОК и международные федерации по известному адресу", — сказал Манукян в интервью ФАН.

По его словам, сборная РФ вернётся на Олимпиаду лишь в том случае, если МОК начнёт уважать её. Как пояснил блогер, это произойдёт после победы РФ в спецоперации.

Ранее МОК запретил использовать национальные флаги, гимны, любую атрибутику, символы и цветовую гамму, указывающие на то, что атлет приехал на соревнования из России или Белоруссии. Согласно условиям комитета, спортсмены должны отдать предпочтение белой или одноцветной одежде для демонстрации "нейтральности".

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