Авербух рассказал о положительной динамике в состоянии Костомарова

1:03 Your browser does not support the audio element. Спорт

После того, как фигурист Роман Костомаров попал в больницу с тяжёлой пневмонией, хореограф и тренер Илья Авербух не исключал, что запланированный ледовый тур по пяти российским городам, возможно, будет отменён.

Тренер отметил, что этот тур планировался задолго до того, как с двукратным чемпионом мира произошло несчастье.

Однако теперь, по словам хореографа, уже можно говорить о каких-то положительных изменениях в состоянии спортсмена.

"Сейчас об этом говорить уже проще, потому что пошла энергия на выздоровление", — заметил Авербух в разговоре с Sport24.

Авербух признался, что был момент, когда он вообще не хотел проводить обещанный тур, однако просто так взять и отменить его было сложно из-за обязательств перед другими спортсменами и партнёрами.

Как ранее писали СМИ, в перспективе Костомарову предстоит операция по протезированию, которая даст ему впоследствии не просто возможность ходить, но даже удалять внимание спорту.

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