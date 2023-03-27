Спортсменкам из Украины не разрешили показать политический плакат на этапе Кубка мира в Китае

0:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фехтовальщица Дарья Варфоломеева заявила в своих соцсетях, что организаторы этапа Кубка мира по шпагам, который проходил в китайском городе Нанкин, запретили украинским спортсменкам использовать плакаты с антироссийским содержанием.

"Во время этапа Кубка мира в Китае мы хотели сфотографироваться с плакатом. Организаторы и Международная федерация фехтования (FIE) не позволили нам этого сделать. FIE пытается скрыть правду через угрозы и хочет, чтобы мы молчали", — заявила Варфоломеева.

В марте текущего года конгресс FIE принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Однако Федерация фехтования Украины объявила о своём намерении бойкотировать все турниры, организованные под эгидой FIE, если на них будут принимать участие граждане из России и Белоруссии.

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