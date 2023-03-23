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Депутат Журова не думает, что российских атлетов допустят на ОИ-2024: "Не питаю иллюзий"

Спорт

Олимпийская чемпионка, депутат ГД РФ, первый заместитель председателя международного комитета Госдумы Светлана Журова в разговоре с Pravda.Ru прокомментировала заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, призвавшего не смешивать спорт и политику и выступившего против "коллективной вины" российских спортсменов.

Депутат Журова не думает, что российских атлетов допустят на ОИ-2024: "Не питаю иллюзий"

Журова не считает, что благодаря таким словам главы МОК у российских спортсменов появится шанс поехать на Олимпийские игры — 2024. Депутат не думает, что россияне должны сейчас участвовать там, где им не разрешат выступать под национальным флагом.

"А то, что говорить о том, что для наших спортсменов это какой-то шанс, я, честно говоря, не питаю иллюзий. Если нам не дадут флага, в нейтральном статусе скажут выступать, не думаю, что сейчас есть смысл это делать. Это первое. Второе, если команду поделят на тех, кто поддерживал СВО и не поддерживал СВО… тоже раскол в любой команде. Как можно?" — сказала Журова.

Парламентарий уверена, что так нельзя, чтобы какие-то члены сборной поехали на Олимпиаду, а какие-то — нет, и только потому, что кто-то что-то опубликовал в соцсетях, "поддавшись порыву". Журова уверена, что внутри команды это станет поводом для конфликтов.

"Один поехал, другой не поехал? Это же действительно для этого и создается вот это условие, чтобы внутри команды разделить ребят. И тут уже получается, что не МОК виноват, а тот, кто поддержал или не поддержал", — пояснила Журова.

При этом депутат отметила, что обсуждать это рано, потому что никакого решения ещё нет, поэтому лучше даже не пытаться в это верить.

"Пока в данный момент, я считаю, что, видимо, нашим спортсменам пока вообще ехать никуда не надо, притом, что какие-то условия нам начали выставлять, а выступать на тех соревнованиях, где флаг нам разрешён", — резюмировала Журова.

Депутат напомнила, что сейчас проводится достаточное количество соревнований, в частности, с китайцами, где российские спортсмены могут выступать, где России не запрещают флаг. Журова уверена, что России нужно как можно больше искать соревнования, где флаг разрешают, потому что в нынешней ситуации это более правильно.

Ранее МОК предложил разрешить допуск российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, при этом отказав в участии тем атлетам, которые активно поддерживают спецоперацию на Украине.

 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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