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Федерация тенниса Украины протестует против отстранения от турниров россиян и белорусов

0:53
Спорт

Представители Федерации тенниса Украины не согласны с бойкотом соревнований с участием россиян и белорусов.

Федерация тенниса Украины протестует против отстранения от турниров россиян и белорусов

Федерация выступила с официальным заявлением, в котором объясняются негативные последствия для теннисного спорта Украины отстранения россиян и белорусов от турниров.

"Это решение приведёт к уничтожению украинского тенниса, ведь спортсмены этих стран участвуют практически в каждом соревновании. Такое решение станет санкцией не против россиян, а против украинцев", — гласит письмо представителей спортивного сообщества.

Теннисисты Украины призывают соревноваться со спортсменами из России и Белоруссии для того, чтобы "побеждать, а не избегать битвы".

Ранее глава МОК Томас Бах назвал отстранение россиян и белорусов от Олимпийских игр нарушением прав человека.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Федерация тенниса Украины протестует против отстранения от турниров россиян и белорусов
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