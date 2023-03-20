Олимпийский чемпион Турина-2006 Роман Костомаров находится в сознании и готов бороться за жизнь, сообщил хореограф Илья Авербух.
По словам Авербуха, спортсмен "всё понимает" и готов сражаться за своё здоровье.
"Рома абсолютно в сознании, он всё понимает, готов сражаться, бороться, готов идти вперёд. Мы всё сделаем для того, чтобы Рома не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лёд", — цитируют хореографа "Известия".
Как сообщают СМИ, у фигуриста фиксируют значительное улучшение самочувствия. Костомаров начал самостоятельно дышать без вспомогательного оборудования.
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