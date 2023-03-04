Теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича в полуфинале турнира ATP в ОАЭ

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Даниил Медведев одержал победу в полуфинале турнира ATP в Дубае, оставив позади первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

Джокович не знал поражений на протяжении 20 матчей, однако череду побед прервал российский теннисист Даниил Медведев.

В финале Медведеву предстоит встретиться с другим нашим соотечественником Андреем Рублевым. Как бы не завершился турнир, приз в любом случае достанется россиянину.

Финал пройдёт 4 марта в 18.00 по московскому времени. Победитель получит 2,85 млн долларов.

В предыдущие два года лидерство в турнире ATP тоже одерживали россияне — в 2022 победа досталась Андрею Рублеву, в 2021 в лидеры выбился Аслан Карацев.

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