Даниил Медведев одержал победу в полуфинале турнира ATP в Дубае, оставив позади первую ракетку мира серба Новака Джоковича.
Джокович не знал поражений на протяжении 20 матчей, однако череду побед прервал российский теннисист Даниил Медведев.
В финале Медведеву предстоит встретиться с другим нашим соотечественником Андреем Рублевым. Как бы не завершился турнир, приз в любом случае достанется россиянину.
Финал пройдёт 4 марта в 18.00 по московскому времени. Победитель получит 2,85 млн долларов.
В предыдущие два года лидерство в турнире ATP тоже одерживали россияне — в 2022 победа досталась Андрею Рублеву, в 2021 в лидеры выбился Аслан Карацев.
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