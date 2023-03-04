Уимблдон допустит российских теннисистов к турниру

0:37 Your browser does not support the audio element. Спорт

Организаторы турнира намерены отменить запрет на участи в Уимблдоне для россиян и белорусов, сообщили СМИ.

Речь идёт об участие в турнире 2023 года.

"Мы продолжаем очень тесно сотрудничать с правительством Великобритании и заинтересованными сторонами в теннисе по этому вопросу", — цитирует сообщение Всеанглийского клуба лаун-тенниса (AELTC) РИА Спорт.

Ранее Женская теннисная ассоциация пообещала "урезать" штрафы для британской Ассоциации лаун-тенниса, если Белоруссию и Россию допустят к турниру.

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