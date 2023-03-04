Организаторы турнира намерены отменить запрет на участи в Уимблдоне для россиян и белорусов, сообщили СМИ.
Речь идёт об участие в турнире 2023 года.
"Мы продолжаем очень тесно сотрудничать с правительством Великобритании и заинтересованными сторонами в теннисе по этому вопросу", — цитирует сообщение Всеанглийского клуба лаун-тенниса (AELTC) РИА Спорт.
Ранее Женская теннисная ассоциация пообещала "урезать" штрафы для британской Ассоциации лаун-тенниса, если Белоруссию и Россию допустят к турниру.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Из-за критического положения на фронте украинские военные могут поднять восстание против президента страны Владимира Зеленского.