Sport 24: Костомарова выведут из медикаментозного сна в течение нескольких дней

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

После перенесённого микроинсульта фигурист Роман Костомаров понемногу "пробуждается" от медикаментозного сна. Спортсмен придёт в сознание через два-семь дней, пишет Sport 24, ссылаясь на свой источник.

Инсайдер рассказал, что врачи погрузили спортсмена в трёхдневный медикаментозный сон, процесс "пробуждения" от которого проходит достаточно долго.

"У Романа был микроинсульт. Его погрузили в медикаментозный сон на 72 часа. Сейчас идет долгий этап "просыпания". Он проходит от двух дней до недели. Пока полностью не проснется, выводов сделать невозможно. Врачи ждут и наблюдают за его состоянием", — пояснил источник.

Специалист отметил, что делать какие-либо прогнозы относительно состояния Костомарова пока преждевременно.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что состояние фигуриста стабилизировалось.

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