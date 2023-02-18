Болельщики иранской команды вывесили флаг Украины на матче с "Зенитом"

0:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

На матче с "Зенитом" в иранском городе Исфахан фанаты футбольного клуба "Сепахан" вывесили флаг Украины. Об этом сообщает Iran International English, публикуя соответствующее фото.

Матч прошёл 17 февраля на стадионе "Накш-э-джахан". Команда из Санкт-Петербурга уступила со счетом 0:2, пропустив два мяча в первом тайме.

Ранее футболисты ярославского "Шинника" и украинского "Миная" подрались в Турции в отеле Royal Seginus.

Пресс-секретарь украинского клуба обвинил российских футболистов. Однако россияне заявили, что украинцы сами провоцировали их на драку.

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