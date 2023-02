Александра Кокорина заметили в очереди в миграционном отделе на Кипре

Your browser does not support the audio element.

Нападающего "Ариса" Александра Кокорина заметили в миграционном центре на Кипре.

Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, что известный российский футболист Александр Кокорин сидит в очереди для подачи документов в миграционном центре на Кипре. В частности, спортсмена заметили в отделе, в котором можно оформить ВНЖ и открыть свой личный счёт. Об этом сообщает Телеканал "360".

Напомним, футболист выступает за кипрский клуб "Арис" с августа 2022 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.