Гендиректор ярославского «Шинника» подтвердил драку между российскими и украинскими игроками

Утром 14 февраля появилась информация о драке между российскими и украинскими футболистами, состоявшейся в одном из турецких отелей. В драке приняли участие игроки ярославского "Шинника" и украинской команды "Минай".

Сергей Кулаков, занимающий пост генерального директора команды из Ярославля, прокомментировал эпизод с дракой.

"Мы определяем обстоятельства, после чего выступим с официальной позицией. Могу сказать, что между россиянами и украинцами была стычка. Кто в ней участвовал — мы сейчас выясняем", — приводит слова руководителя издание "Чемпионат".

С каждым часом начинают появляться новые подробности происшествия. Оказалось, что 30 украинских игроков выступили против 12 россиян, завязалась драка, в ходе которой игроки обеих команд получили травмы разной степени тяжести.

«Шинник» после случившегося сменил отель.