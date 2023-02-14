Опубликовано видео массовой драки между футболистами ярославского "Шинника" и украинского "Миная"

В турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка между футболистами ярославского клуба "Шинник" и украинского "Миная". В Сети появилось видео потасовки.

Судя по опубликованным кадрам, игрок "Шинника" лежит на полу в коридоре. Один из представителей российской команды наносит удар украинскому футболисту. Сотрудники отеля попытались остановить драку.

Конфликт произошёл после того как украинские спортсмены подошли к тренеру "Шинника" и потребовали, чтобы он начал петь гимн Незалежной. Руководство ярославской команды заявило, что готовы переселиться в другой отель, если у них не будет возможности остаться в этом.

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