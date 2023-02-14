Бобровский стал шестым действующим вратарем НХЛ с 30+ победами в серии буллитов

"Флорида" в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ одержала победу в серии буллитов над "Миннесотой". Победа над "Миннесотой" в серии послематчевых бросков стала 30 для российского голкипера "Флориды" Сергея Бобровского.

Таким образом, данная победа в серии буллитов стала 30 для Сергея Бобровского за его карьеру в НХЛ. Он стал шестым действующим вратарем лиги которому покорилась отметка в 30 побед в серии послематчевых бросков.

Лидером по данному показателю является Марк-Андре Флери, одержавший за свою карьеру 64 победы в серии послематчевых бросков.