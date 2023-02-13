Сидни Кросби рассказал о своем первом в карьере удалении до конца матча

Матч регулярного чемпионата НХЛ между "Питтсбургом" и "Лос-Анджелесом" навсегда войдет в историю, благодаря тому, что в нем первое в своей профессиональной карьере удаление до конца матчах получил легендарный Сидни Кросби.

Канадец досрочно покинул площадку в третьем периоде после того, как защитник "Лос-Анджелеса" Мики Андерсон ударил Кросби в спину, тот начал со своим соперником словесную перепалку в ходе которой оба игроки были наказаны дисциплинарными штрафами по десять минут, игрок "Лос-Анджелеса" получил еще две минуты за удар.

Кросби не успокоился и продолжал доказывать арбитрам свою правоту за, что и получил еще один 10-минутный штраф, превратившийся в удаление до конца матча.

"Андерсон что-то говорил мне. Я не знаю, что он говорил, потому что мы были довольно далеко друг от друга. Я подъехал ближе, такое часто случается во многих стычках. Честно говоря, я был шокирован тем, что меня удалили. Я и представить не мог. Давайте будем честны, разве я могу говорить, что думаю на самом деле?" - высказался Кросби.