Глава МОК Томас Бах объяснил допуск спортсменов из РФ к соревнованиям объединяющей миссией спорта

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал возможный допуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям при условии сохранения ими нейтрального статуса.

Бах подчеркнул, что главной целью спорта является объединение людей. По его мнению, отстранение спортсменов из РФ и Беларуси от международных стартов только усугубит сложившуюся ситуацию и приведёт к эскалации конфликта.

При этом глава МОК отметил, что организация всецело поддерживает украинских спортсменов.

"Уверены, что на Олимпийских играх 2024 года мы увидим сильную команду из Украины. Все комментарии украинских спортсменов рассматриваются и принимаются во внимание", — цитирует Баха телеканал France 24.

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