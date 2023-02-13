Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Генерал Липовой: очередной летающий объект в небе над США, вероятно, опять китайский
Минобороны Украины: Дания передала Киеву все свои самоходные артиллерийские установки CAESAR
Глава Чечни Кадыров заявил, что готов к переговорам с Зеленским один на один
Овечкин установил личный антирекорд сезона по количеству матчей подряд без очков
FA: самые большие государства мира не стали бороться с Россией
TopWar: русская спецоперация на Украине перестроит все армии мира
Марочко: новая тактика ВС РФ в Донбассе позволяет планомерно занимать выгодные рубежи
Маршал признался, почему поддержал СВО: они бы ударили первые
Армия России обстреляла из "Града" ангар с украинскими танками под Донецком

Глава МОК Томас Бах объяснил допуск спортсменов из РФ к соревнованиям объединяющей миссией спорта

Спорт

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал возможный допуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям при условии сохранения ими нейтрального статуса.

Глава МОК Томас Бах объяснил допуск спортсменов из РФ к соревнованиям объединяющей миссией спорта

Бах подчеркнул, что главной целью спорта является объединение людей. По его мнению, отстранение спортсменов из РФ и Беларуси от международных стартов только усугубит сложившуюся ситуацию и приведёт к эскалации конфликта.

При этом глава МОК отметил, что организация всецело поддерживает украинских спортсменов.

"Уверены, что на Олимпийских играх 2024 года мы увидим сильную команду из Украины. Все комментарии украинских спортсменов рассматриваются и принимаются во внимание", — цитирует Баха телеканал France 24.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Кулеба предупредил о "великих событиях" 24 февраля, которые запомнит Россия

Россия запомнит, как мир отметит годовщину начала специальной военной операции, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины Кулеба: Россия запомнит, как мир отметит годовщину начала СВО
МК: войска ВС РФ применили на Украине новую тактику ракетных ударов с обманом ПВО
ВС РФ применили новую тактику ударов
Нефть резко подорожает на фоне сокращения сырья добычи Россией — эксперт аль-Джавабара
Снайпер ВС РФ ликвидировал двух наёмников одним выстрелом
Открытость и правдивость свойственны Водолеям, рожденным 13 февраля Соломон Соловьев Зеленский напугал молдавских политиков так, что весь кабмин ушёл в отставку Ольга Лебедева Жениться по любви не может ни один король Сергей Лебедев
Военнопленные рассказали про обман со стороны командования ВСУ
В Евросоюзе наркоманы хотят быть похожими на Зеленского
Аллегрова исполнила в Кремле композицию о России с намёком на ядерное оружие
Аллегрова исполнила в Кремле композицию о России с намёком на ядерное оружие
Последние материалы
WarGonzo: русская армия наращивает наступление под Угледаром
Баширов: помощника Кадырова отравили через письмо, так как не могли по-другому
Владимир Жириновский в 2013 году предсказал землетрясение в Турции
Экс-глава Пентагона Эспер: поставлять комплексы Patriot на Украину слишком поздно
В Челябинской области у медиков из ФАПа украли деревянный туалет
Зоолог Николай Дроздов не будет подавать в суд на коммунальщиков после падения на улице
Генерал Гурулёв призвал Россию отвоевать Украину у США полностью
Политолог Маркелов: США могут что-то знать о подготовке массированной мобилизации в РФ
АТОР: Чехия, Британия и Нидерланды стали самыми непопулярными странами для отдыха у россиян в 2023 году
Офицер ВСУ заявил о возросших темпах мобилизации на Украине из-за потерь на фронте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников