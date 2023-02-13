Полузащитник сборной Украины и "Марселя" Руслан Малиновский негативно отреагировал на извинения американского комментатора, назвавшего его русским во время трансляции матча Лиги 1 "Клермон" — "Марсель".
Американский комментатор Шил Шон извинился перед перед украинским полузащитником "Марселя" Русланом Малиновским за то, что назвал его россиянином у себя в "твиттере", однако украинец их не принял.
"Не думал, что газ во Франции может повлиять на Флориду. Мне жаль. Вы допустили ошибку в прямом эфире, поэтому я хочу услышать ваши извинения во время следующей трансляции, а не в соцсетях", — ответил Руслан на пост комментатора.
Матч 23 тура Лиги 1 "Клермон" — "Марсель" был остановлен из-за применения слезоточивого газа.
Руслан Малиновский в сезоне 2022-2023 провел за "Марсель" шесть матчей и отметился одним голом.
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