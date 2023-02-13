Конор Макгрегор рассказал, как отреагировал на победу Махачева над Волкановски

Конор Макгрегор, являющийся бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях и одним из самых узнаваемых бойцов за всю историю франшизы, высказался о победе Ислама Махачева над Александром Волкановски.

"Это был отличный бой прошлой ночью, ребята! Там нет проигравших, есть только победители. Мне чертовски понравилось наблюдать за этим! Теперь я понимаю, почему там так много ирландцев. Я должен вернуться, прежние титулы на кону", — написал Макгрегор.

Напомним, что Махачев одержал победу после единогласного решения судей, он впервые защитил чемпионский титул.

Сейчас в активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении.