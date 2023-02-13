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Конор Макгрегор рассказал, как отреагировал на победу Махачева над Волкановски

Спорт

Конор Макгрегор, являющийся бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях и одним из самых узнаваемых бойцов за всю историю франшизы, высказался о победе Ислама Махачева над Александром Волкановски.

Конор Макгрегор рассказал, как отреагировал на победу Махачева над Волкановски

"Это был отличный бой прошлой ночью, ребята! Там нет проигравших, есть только победители. Мне чертовски понравилось наблюдать за этим! Теперь я понимаю, почему там так много ирландцев. Я должен вернуться, прежние титулы на кону", — написал Макгрегор.

Напомним, что Махачев одержал победу после единогласного решения судей, он впервые защитил чемпионский титул.

Сейчас в активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении.

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Автор Ольга Лазарева
Ольга Лазарева — выпускающий редактор Правды.Ру *
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