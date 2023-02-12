Украинский биатлонист: россиян и белорусов нельзя допускать на Олимпиаду-2024

Биатлонист сборной Украины Дмитрий Пидручный высказался по поводу призыва олимпийского чемпиона, француза Мартена Фуркада допустить российских спортсменов для участия в Олимпиаде-2024.

Украинский атлет считает, что разрешение россиянам участвовать в Играх стало бы "большой ошибкой", потому что они должны понести наказание за происходящее на Украине.

"Если так произойдет, это будет большой ошибкой. Я не считаю, что российские и белорусские спортсмены должны находиться здесь, по крайней мере, до завершения военной спецоперации. Они должны заплатить за то, что сделали. Мы не можем обсуждать такое, пока это не произойдет", — сказал Пидручный, слова которого передаёт NRK.

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил 25 января, что вопрос допуска российских атлетов к международным соревнованиям в нейтральном статусе находится в данный момент на рассмотрении. В организации добавили, что это касается тех атлетов, которые не были замечены в выражении поддержки СВО.

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