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Головин уходит в "Челси" или остается? Иностранные журналисты гадают

Спорт

Еще до окончания чемпионата мира по футболу о судьбе полузащитника российской сборной Александра Головина ходило множество слухов. Сообщалось, что сразу несколько зарубежных футбольных клубов готовы принять молодого игрока в свои ряды. После окончания ЧМ-2018 дискуссии продолжились, но уже на страницах соцсетей.

Головин уходит в "Челси" или остается? Иностранные журналисты гадают. 389693.jpeg

Так, сразу несколько иностранных спортивных журналистов написали в своих аккаунтах, что лондонский клуб "Челси" и московский "ЦСКА" договорились по поводу трансфера Головина. 

""Челси" остается главным претендентом на Головина и намерен закрыть сделку в течение 48-72 часов. "Монако" пытался вмешаться, но теперь он в роли догоняющего", - написал в твиттере журналист Альфредо Педулла. 

Присоединился к теме своим твитом и Маттео Педрози. Он затронул сумму, за которую Головина готовы отдать в английский клуб. 

"Челси" увеличил увеличили предложение ЦСКА по Головину, тогда как также претендующий на футболиста "Ювентус" не стал поднимать ставки", - цитирует Педрози "Хакасия Информ". 

Другие журналисты сообщили, что московскому клубу за полузащитника заплатят 25 млн евро, а также бонусы. При этом ЦСКА просит 30 млн. 

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Темы ЧМ 2018 Челси спорт футбол трансфер Чемпионат мира Александр Головин
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