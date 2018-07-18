Головин уходит в "Челси" или остается? Иностранные журналисты гадают

Еще до окончания чемпионата мира по футболу о судьбе полузащитника российской сборной Александра Головина ходило множество слухов. Сообщалось, что сразу несколько зарубежных футбольных клубов готовы принять молодого игрока в свои ряды. После окончания ЧМ-2018 дискуссии продолжились, но уже на страницах соцсетей.

Так, сразу несколько иностранных спортивных журналистов написали в своих аккаунтах, что лондонский клуб "Челси" и московский "ЦСКА" договорились по поводу трансфера Головина.

""Челси" остается главным претендентом на Головина и намерен закрыть сделку в течение 48-72 часов. "Монако" пытался вмешаться, но теперь он в роли догоняющего", - написал в твиттере журналист Альфредо Педулла.

Присоединился к теме своим твитом и Маттео Педрози. Он затронул сумму, за которую Головина готовы отдать в английский клуб.

"Челси" увеличил увеличили предложение ЦСКА по Головину, тогда как также претендующий на футболиста "Ювентус" не стал поднимать ставки", - цитирует Педрози "Хакасия Информ".

Другие журналисты сообщили, что московскому клубу за полузащитника заплатят 25 млн евро, а также бонусы. При этом ЦСКА просит 30 млн.