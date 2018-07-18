Хорватские политики довели до бешенства тренера сборной по футболу

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич обратился к хорватским политикам с просьбой держаться подальше от национальной команды. Далич заявил, что не позволит хорватскому истеблишменту пиариться благодаря успехам хорватской сборной.

Фото: ru.fifa.com

Так, Далич сказал, что никто из хорватских футболистов не будет ни фотографироваться с политическими лидерами Хорватии, ни приглашать их в раздевалку, ни каким-либо иным способом взаимодействовать с ними. Далич заявил, что Хорватия — одна из беднейших стран Евросоюза, и новое поколение футболистов, взявших серебро на прошедшем чемпионате мира, сделало это не благодаря, а вопреки. Вопреки низкому уровню жизни в стране, высокому уровню преступности и безработицы, отсутствию финансирования и ужасным стадионам.

На этом Златко Далич не остановился. Наставник хорватской сборной заявил также, что на сегодняшний день политическая верхушка страны — сплошь коррумпирована и ей абсолютно наплевать на нужды населения. По словам Далича, тысячи хорватских детей ни разу в жизни не были на море, хотя Хорватия имеет береговую линию в тысячу километров. Многие жители государства не могут найти работу, а молодые люди — оплатить свое образование.

Далич призвал хорватских политиков не носить футболки сборной и не использовать ее успех в целях повышения собственного имиджа.

Златко Далич играл в Югославии за хорватские клубы "Хайдук" и "Динамо Винковцы", а также боснийский "Вележ". После того, как Югославия канула в лету, играл в Хорватии за "Вартекс" и "Хайдук". В октябре минувшего года Златко Далич был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера в сборной Хорватии, но после подписал контракт на постоянной основе.

Напомним, на завершившемся чемпионате мира по футболу-2018 сборная Хорватии, по мнению многих футбольных экспертов и спортивных журналистов, совершила настоящее чудо, выйдя в финал турнира. В общемировом рейтинге футбольных сборных серебряные призеры нынешнего турнира находятся лишь на двадцатой строчке.

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