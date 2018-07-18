Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Хорватские политики довели до бешенства тренера сборной по футболу

Спорт

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич обратился к хорватским политикам с просьбой держаться подальше от национальной команды. Далич заявил, что не позволит хорватскому истеблишменту пиариться благодаря успехам хорватской сборной.

Златко Далич попросил хорватских политиков держаться подальше от сборной. 389692.jpeg
Фото: ru.fifa.com

Так, Далич сказал, что никто из хорватских футболистов не будет ни фотографироваться с политическими лидерами Хорватии, ни приглашать их в раздевалку, ни каким-либо иным способом взаимодействовать с ними. Далич заявил, что Хорватия — одна из беднейших стран Евросоюза, и новое поколение футболистов, взявших серебро на прошедшем чемпионате мира, сделало это не благодаря, а вопреки. Вопреки низкому уровню жизни в стране, высокому уровню преступности и безработицы, отсутствию финансирования и ужасным стадионам.

На этом Златко Далич не остановился. Наставник хорватской сборной заявил также, что на сегодняшний день политическая верхушка страны — сплошь коррумпирована и ей абсолютно наплевать на нужды населения. По словам Далича, тысячи хорватских детей ни разу в жизни не были на море, хотя Хорватия имеет береговую линию в тысячу километров. Многие жители государства не могут найти работу, а молодые люди — оплатить свое образование.

Далич призвал хорватских политиков не носить футболки сборной и не использовать ее успех в целях повышения собственного имиджа.

Златко Далич играл в Югославии за хорватские клубы "Хайдук" и "Динамо Винковцы", а также боснийский "Вележ". После того, как Югославия канула в лету, играл в Хорватии за "Вартекс" и "Хайдук". В октябре минувшего года Златко Далич был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера в сборной Хорватии, но после подписал контракт на постоянной основе.

Напомним, на завершившемся чемпионате мира по футболу-2018 сборная Хорватии, по мнению многих футбольных экспертов и спортивных журналистов, совершила настоящее чудо, выйдя в финал турнира. В общемировом рейтинге футбольных сборных серебряные призеры нынешнего турнира находятся лишь на двадцатой строчке.

Читайте также:

Хорватия станет новым членом Евросоюза

Трамп объяснил, почему не считает Россию даже соперником Трамп объяснил, почему не считает Россию даже соперником

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


За «Слава Украине» Домагой Вида раскаялся перед русскими людьми
Темы Европа Хорватия Златко Далич чемпионат мира по футболу
Обсудить
Актуальная аналитика
США и Канада
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
Формула небес
Вин Дизель не возвращается назад
Криптобиржи
BINEX.TRADE запустила Альфа-версию
Читательский топ
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Мэй "прогнулась" по российскому вопросу
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Новости Все >
Игрок сборной Хорватии погасил кредиты всех односельчан
Разворуют все? Счетная палаты нашла дыры в пенсионной реформе
Головин уходит в "Челси" или остается? Иностранные журналисты гадают
Хорватские политики довели до бешенства тренера сборной по футболу
Костромичкам запретили петь "Шальную императрицу" в День города
Почему рыбий жир бесполезен для здоровья
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"

Конфликт вспыхнул в одном из турецких отелей во время просмотра футбольного матча между Россией и Хорватией.

СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Происшествия
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Мир
Мэй "прогнулась" по российскому вопросу
Происшествия
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"

Конфликт вспыхнул в одном из турецких отелей во время просмотра футбольного матча между Россией и Хорватией.

СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Мир
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Политика
Российская либеральная оппозиция прокляла "предателя" Трампа
Происшествия
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
Происшествия
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать

"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.

Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Чиновники АП запретили СМИ говорить правду о пенсионной реформе
Общество
Чиновники АП запретили СМИ говорить правду о пенсионной реформе
Общество
Путина просят снизить срок беременности до семи месяцев
Общество
Жителей регионов будут судить за призывы к революции в мессенджерах
Василий Амирджанов Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон Василий Амирджанов Соломон Соловьев Вин Дизель не возвращается назад Соломон Соловьев Марк Глухов 3D-моделист выиграл у госдепа дело об оружии Марк Глухов
Комментарии
Порошенко велел остановить "провокации России" в Азовском море. Топить будут?
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Лишний вес = проблемы с психикой? Как ожирение влияет на сознание
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Турция двинется от США, но не к России
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Названы регионы-предатели, выступающие "за" пенсионную реформу
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Ближний Восток
Турция двинется от США, но не к России

О сложившемся раскладе политических сил в Турции и возможных действиях турецкой власти в этих условиях в видеостудии "Правды.Ру" рассказал директор Центра востоковедных исследований, тюрколог, кандидат политических наук, доцент Дипломатический академии Владимир Аватков.

Турция двинется от США, но не к России
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
Мир
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Мир
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Евросоюз
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
Бывший СССР
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
Трамп хочет разменять Украину на Сирию?
Мир
Трамп хочет разменять Украину на Сирию?
Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис
Мир
Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
Украина
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался