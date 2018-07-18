Хорватские политики довели до бешенства тренера сборной по футболу

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич обратился к хорватским политикам с просьбой держаться подальше от национальной команды. Далич заявил, что не позволит хорватскому истеблишменту пиариться благодаря успехам хорватской сборной.
Так, Далич сказал, что никто из хорватских футболистов не будет ни фотографироваться с политическими лидерами Хорватии, ни приглашать их в раздевалку, ни каким-либо иным способом взаимодействовать с ними. Далич заявил, что Хорватия — одна из беднейших стран Евросоюза, и новое поколение футболистов, взявших серебро на прошедшем чемпионате мира, сделало это не благодаря, а вопреки. Вопреки низкому уровню жизни в стране, высокому уровню преступности и безработицы, отсутствию финансирования и ужасным стадионам.
На этом Златко Далич не остановился. Наставник хорватской сборной заявил также, что на сегодняшний день политическая верхушка страны — сплошь коррумпирована и ей абсолютно наплевать на нужды населения. По словам Далича, тысячи хорватских детей ни разу в жизни не были на море, хотя Хорватия имеет береговую линию в тысячу километров. Многие жители государства не могут найти работу, а молодые люди — оплатить свое образование.
Далич призвал хорватских политиков не носить футболки сборной и не использовать ее успех в целях повышения собственного имиджа.
Златко Далич играл в Югославии за хорватские клубы "Хайдук" и "Динамо Винковцы", а также боснийский "Вележ". После того, как Югославия канула в лету, играл в Хорватии за "Вартекс" и "Хайдук". В октябре минувшего года Златко Далич был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера в сборной Хорватии, но после подписал контракт на постоянной основе.
Напомним, на завершившемся чемпионате мира по футболу-2018 сборная Хорватии, по мнению многих футбольных экспертов и спортивных журналистов, совершила настоящее чудо, выйдя в финал турнира. В общемировом рейтинге футбольных сборных серебряные призеры нынешнего турнира находятся лишь на двадцатой строчке.
Читайте также:
Хорватия станет новым членом Евросоюза
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Конфликт вспыхнул в одном из турецких отелей во время просмотра футбольного матча между Россией и Хорватией.
Конфликт вспыхнул в одном из турецких отелей во время просмотра футбольного матча между Россией и Хорватией.
"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.
О сложившемся раскладе политических сил в Турции и возможных действиях турецкой власти в этих условиях в видеостудии "Правды.Ру" рассказал директор Центра востоковедных исследований, тюрколог, кандидат политических наук, доцент Дипломатический академии Владимир Аватков.