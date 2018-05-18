Финал ЛС в Киеве: почему напуганы поклонники Реала

Любители спорта не хотят ехать в Киев на финал Лиги чемпионов. Причина — завышенная стоимость жилья и неудобный проезд, сообщает мадридское издание Marca.

Оно также отмечает, что минимальные затраты на дорогу до столицы Украины составят примерно 800 евро, а также съедят почти сутки времени. Из-за сложившейся ситуации Реал обратился к запасному списку участников клуба, так как те, кто мог купить билет без очереди, не воспользовались этой льготой. Кроме того, возвращают даже билеты, разыгранные в лотерее. Похожая картина и у Ливерпуля.

Испанские СМИ поразил и еще один факт: звезды Реала не смогли реализовать собственную квоту пропусков среди близких. Руководствуясь этими фактами, Marca отмечает, что на финале ЛЧ случится небывалое — при звездных именах на поле трибуны будут полупустыми.

Те же, кто все-таки приедет на финал, продумали свое путешествие загодя, отмечают журналисты и резюмируют: соревнования в Киеве не создает такого же ажиотажа, какой был до этого вопреки спичам официальных лиц.