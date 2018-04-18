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Советник президента заявил о полном провале России на Олимпиаде

Спорт

Секретарь совета при президенте России по развитию физкультуры и спорта Алексей Кулаковский сообщил, что Россия провалила ОИ-2018. Причем, по словам чиновника, это касается не только спортивных результатов, сообщает РИА Новости.

Советник президента заявил о полном провале России на Олимпиаде. Советник президента заявил о полном провале России на Олимпиаде
Фото: www.pyeongchang2018.com

"К сожалению, по направлению спорта не приходится говорить, что все хорошо. Если называть вещи своими именами, на Олимпийских играх в Пхенчхане мы потерпели провал. Об этом никто публично не говорит, но это полный провал — как по спортивным показателям, так и по всем другим: организационным, международным, общественно-политическим и прочим", — заявил Кулаковский на расширенном заседании коллегии Федерального медико-биологического агентства.

Ранее сообщалось, что исполнительный комитет МОК в конце 2017 года объявил свое решение по российской сборной: фактически, Россия не была допущена до Олимпиады в корейском Пхенчане. На соревнования смогли поехать только "чистые" спортсмены, которые не фигурировали в "допинговом скандале".

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