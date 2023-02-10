Российский форвард и белорусский защитник - в числе фаворитов драфта НХЛ 2024

Портал Daily Faceoff назвал имена 10 потенциальных фаворитов драфта НХЛ 2024, куда вошли два хоккеиста из России и Белоруссии.

Исходя из материала Daily Faceoff можно сделать вывод, что драфт НХЛ 2024 будет всесторонним, в фаворитах будут и защитники, в отличие от драфта 2023 года, где более востребованными будут игроки нападения.

В список 10 потенциальных фаворитов попал российски форвард СКА Иван Демидов, сыгравший два матча в нынешнем сезоне Фонбет-КХЛ и набравший 51 очко в матчах за молодежную команду СКА в МХЛ.

Еще в десятку вошел белорусский хоккеист Артем Левшунов. Артем набрал 24 очка в 37 играх в USHL, выступая за "Грин Бэй".