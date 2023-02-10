Сергей Бобровский быстрее всех из вратарей НХЛ добрался до отметки в 350 побед в лиге

Сегодня ночью "Флорида" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла со счетом 4:1 "Сан Хосе Шаркс". Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский совершил 32 сейва и был признан второй звездой матча.

Данная победа стала для Сергея Бобровского 350 в рамках регулярного чемпионата НХЛ, для этого ему понадобилось сыграть 624 матча. Бобровский быстрее всех из голкиперов НХЛ достиг отметки в 350 побед.

На втором месте по данному показателю расположился Мартин Бродо, которому для того, чтобы одержать 350 побед понадобилось сыграть 624 матча. Тройку замыкает Хенрик Лундквист, он одержал 350 побед, сыграв 636 матчей.