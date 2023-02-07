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Международные соревнования по фрирайду Freeride World Tour Qualifier 3* пройдут на курорте "Роза Хутор"

Спорт

Спортсмены, показывающие высокие результаты по катанию вне подготовленных трасс, продемонстрируют свое мастерство с 10 по 13 февраля.

Международные соревнования по фрирайду Freeride World Tour Qualifier 3* пройдут на курорте "Роза Хутор"

Состязания на курорте "Роза Хутор" являются частью большого мирового тура фрирайда Freeride World TourQualifier 3*. Начиная с 2007 года его этапы проходят в самых красивых горах мира. Помимо России Freeride World Tour Qualifier в этом году примут Австрия, Грузия, Греция, Италия, Канада, Норвегия, Словакия, США, Франция, Швейцария и Япония. Основной критерий при выборе места — наличие сложного рельефа для внетрассового катания и достаточное количество мест для спусков по снежной целине, обилие пушистого снега и хорошая погода, которая обеспечивает равные условия для всех соревнующихся. Во время стартов спортсмен самостоятельно выбирает линию спуска по склону. По утвержденной методике судьи оценивают сложность выбранной траектории, стиль прохождения, техничность, четкость выполнения трюков, общее впечатление от заезда.

"Престижные международные состязания Freeride World Tour Qualifier 3* пройдут на курорте "Роза Хутор" уже в третий раз. Организаторы выбирают наши склоны, учитывая высокое качество горнолыжной инфраструктуры и удобного доступа к склонам с канатных дорог. Особое внимание уделяется безопасности, на курорте работают собственные противолавинная и спасательная службы. Фрирайд — экстремальный вид спорта, занимаясь которым необходимо придерживаться определенных правил, быть ответственным не только за себя, но и за группу с которой катаешься. Соблюдать необходимые условия могут только профессионалы. Именно поэтому, мы не приветствуем самостоятельные занятия внетрассовым катанием обычных гостей курорта. Это может быть чревато несчастными случаями и травмами. Состязания Freeride World Tour Qualifier проходят при постоянном присутствии спасателей, перед началом заездов все склоны инспектируются группой обеспечения безопасности, все спортсмены имеют личные средства безопасности, включая лавинные датчики", — отмечает генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский.

Состязания Freeride World Tour Qualifier на курорте "Роза Хутор" пройдут в двух дисциплинах — горные лыжи и сноуборд и в двух категориях — у мужчин и женщин. Ожидается, что участие в них примут до 80-ти спортсменов не только из России, но и из других стран. Им предстоят два заезда — квалификационные и финальные. По итогам соревнований участники получат рейтинговые очки, которые позволяют пройти на следующий этап. Весь мировой тур фрирайда Freeride World Tour Qualifier завершится в конце апреля.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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