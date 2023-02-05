Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Арестович: российская армия планирует контролировать всю Донецкую область через два-три месяца
Румынский эксперт Василеску: Киев довёл Белый дом до нервного срыва из-за ядерного оружия
Украина подтвердила успех ВС РФ на Купянском направлении: штурмовики зашли в Двуречное
Канцлер ФРГ Шольц заявил о "консенсусе" с Зеленским по поводу атак на территорию России
Киевский политолог: Украина должна пожертвовать территориями, чтобы сохранить мужчин
Сотни мешков для трупов и эвакуационные авто: плачевное положение дел у ВСУ в Бахмуте
naTemat: в Польше появились антиукраинские билборды
Подоляка: в Артёмовске началась агония гарнизона ВСУ
Сирийский профессор Абу Абдалла: слова Путина означают, что у РФ есть самое современное оружие

Фёдор Емельяненко проиграл Бейдеру в прощальном бое в карьере

Спорт

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в прощальном своём бое.

Фёдор Емельяненко проиграл Бейдеру в прощальном бое в карьере

5 февраля рано утром на турнире Bellator 290 поединок за титул чемпиона в тяжёлом весе между Емельяненко и Бейдером завершился в первом раунде. "Последний император" проиграл техническим нокаутом.

Российский боец потерпел седьмое поражение в своей спортивной карьере.

Начался турнир Bellator 290 в 02.00 по московскому времени. Основной кард — 05.00 МСК. Поединок между Емельяненко и Бейдер начался после 6.00.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Патриарх Кирилл отстранил от служения священника за слово "мир" в молитве о святой Руси

Священника, заменившего в молитве слово "победа" на слово "мир" лишили права проводить Богослужения.

Патриарх Кирилл отстранил от служения священника за слово "мир" в молитве о святой Руси
РИА Новости: Вашингтон поставил под прицел войск ВСУ Крым, нарушив своё же обещание
РИА Новости: Вашингтон поставил под прицел войск ВСУ Крым, нарушив своё же обещание
Находящийся в ЛНР боевик ВСУ Мищан узнал, что командование не признаёт его пленным
Рогозин: США предпринимают очередную попытку прорвать наши красные линии
Знак зодиака 5 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Профессия военного корреспондента остаётся одной из самых сложных в мире Сергей Лебедев Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень Ольга Лебедева
Немцев возмутили слова Зеленского об Украине: совсем сошёл с ума
Писатель Александр Сосновский: Путин вызвал в Германии "эффект вакуумной бомбы"
Леонков: поляки войдут на Украину под чужим флагом в составе своей ЧВК
Леонков: поляки войдут на Украину под чужим флагом в составе своей ЧВК
Последние материалы
Арестович: российская армия планирует контролировать всю Донецкую область через два-три месяца
Румынский эксперт Василеску: Киев довёл Белый дом до нервного срыва из-за ядерного оружия
Украина подтвердила успех ВС РФ на Купянском направлении: штурмовики зашли в Двуречное
Канцлер ФРГ Шольц заявил о "консенсусе" с Зеленским по поводу атак на территорию России
Фёдор Емельяненко проиграл Бейдеру в прощальном бое в карьере
Киевский политолог: Украина должна пожертвовать территориями, чтобы сохранить мужчин
Сотни мешков для трупов и эвакуационные авто: плачевное положение дел у ВСУ в Бахмуте
naTemat: в Польше появились антиукраинские билборды
Подоляка: в Артёмовске началась агония гарнизона ВСУ
Сирийский профессор Абу Абдалла: слова Путина означают, что у РФ есть самое современное оружие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников