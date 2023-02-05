Фёдор Емельяненко проиграл Бейдеру в прощальном бое в карьере

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в прощальном своём бое.

5 февраля рано утром на турнире Bellator 290 поединок за титул чемпиона в тяжёлом весе между Емельяненко и Бейдером завершился в первом раунде. "Последний император" проиграл техническим нокаутом.

Российский боец потерпел седьмое поражение в своей спортивной карьере.

Начался турнир Bellator 290 в 02.00 по московскому времени. Основной кард — 05.00 МСК. Поединок между Емельяненко и Бейдер начался после 6.00.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.