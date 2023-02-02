По подсчётам The Athletic Овечкин побьет рекорд Гретцки в НХЛ

Издание The Athletic предполагает, что российский хоккеист Александр Овечкин точно сможет побить "вечный" рекорд Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в НХЛ.

Если верить подсчетам, Овечкин забросит еще более 100 шайб, и остановится на отметке в 927 голов. Сейчас рекорд принадлежит легендарному Уэйну Гретцки, в активе которого 894 шайбы. Таким образом, российский хоккеист станет лучшим снайпером в истории НХЛ.

В данный момент времени у Александра 812 голов. Действующий контракт хоккеиста с "Вашингтон Кэпиталз" истекает в 2026 году.