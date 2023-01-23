Минцифры: Fan ID оформили 350 тысяч человек

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ поделилось данными о количестве болельщиков, успевших оформить Fan ID.

По словам главы ведомства Максута Шадаева, на сегодня владельцами Fan ID являются уже 350 тысяч человек. Задача Минцифры в 2023 году, как отметил чиновник, состоит в обеспечении возможности оформления карты на дистанционной основе, не требующей посещения многофункциональных центров (МФЦ).

Fan ID, также известный как "паспорт болельщика", представляет собой электронный документ, необходимый для посещения футбольных матчей Российской Премьер-лиги (РПЛ). Карта, удостоверяющая личность фаната, потребовалась для входа на домашние стадионы "Урала", "Сочи", "Пари Нижний Новгород", "Ростова" и "Крыльев Советов" в начале сезона 2022/2023. С 1 декабря прошлого года требование по предъявлению Fan ID распространилось на посетителей оставшихся 15 арен клубов РПЛ.

Без Fan ID просмотр матчей РПЛ в прямом эфире доступен на платном канале МАТЧ Премьер или бесплатно на сайтах официальных букмекерских контор РФ после регистрации.

Введение "паспортов болельщика" вызвало критику со стороны футбольных фанатов, а посещаемость матчей заметно снизилась.