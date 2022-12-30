Татьяна Брухунова назвала главную причину одиночества молодых женщин

Молодая жена Евгения Петросяна активно ведёт социальные сети и часто даёт советы о личной жизни. Татьяна Брухунова рассказала подписчикам о главной проблеме одиноких женщин.

По словам блогерши, многие представительницы прекрасного пола принимают ухаживания и подарки как должное, отвечая лишь "ок или хорошо". Брухунова уверенна в том, что если девушка отвечает с искренней благодарностью, то жизнь будет давать ей намного больше. В качестве примера 33-летняя супруга юмориста рассказала историю своей подруги.

"К примеру, моя соседка по съемной квартире: 19 лет, красивая, ухоженная студентка, принимающая все как бы свысока. Высшая точка благодарности выражалась так: ок или хорошо. Сейчас ей, как и мне 33. Итог: по-прежнему эффектная, но совершенно одинокая и несчастная молодая женщина", — заявила Татьяна Брухунова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.