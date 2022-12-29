Умер Эдсон Арантис ду Насименту. Весь мир его знал под именем Пеле. Королю футбола было 82 года.
Об этом сообщило издание Associated Press.
Последний месяц легендарный бразилец провёл в клинике — у знаменитого футболиста была онкология — рак толстой кишки.
За свою карьеру Пеле забил 1289 голов в 1363 матчах. Он — единственный трёхкратный чемпион мира в качестве действующего футболиста.
МОК признал Пеле лучшим футболистом XX века, хоть он ни разу не участвовал на Олимпиадах.
Пеле признавался лучшим футболистом XX века и по версии ФИФА. Такого звания звезду удостоило и много крупнейших мировых спортивных изданий.
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