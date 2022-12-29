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Умер король футбола Пеле: ему было 82 года

Спорт

Умер Эдсон Арантис ду Насименту. Весь мир его знал под именем Пеле. Королю футбола было 82 года.

Об этом сообщило издание Associated Press.

Последний месяц легендарный бразилец провёл в клинике — у знаменитого футболиста была онкология — рак толстой кишки.

За свою карьеру Пеле забил 1289 голов в 1363 матчах. Он — единственный трёхкратный чемпион мира в качестве действующего футболиста.

МОК признал Пеле лучшим футболистом XX века, хоть он ни разу не участвовал на Олимпиадах.

Пеле признавался лучшим футболистом XX века и по версии ФИФА. Такого звания звезду удостоило и много крупнейших мировых спортивных изданий.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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