Умер король футбола Пеле: ему было 82 года

Умер Эдсон Арантис ду Насименту. Весь мир его знал под именем Пеле. Королю футбола было 82 года.

Об этом сообщило издание Associated Press.

Последний месяц легендарный бразилец провёл в клинике — у знаменитого футболиста была онкология — рак толстой кишки.

За свою карьеру Пеле забил 1289 голов в 1363 матчах. Он — единственный трёхкратный чемпион мира в качестве действующего футболиста.

МОК признал Пеле лучшим футболистом XX века, хоть он ни разу не участвовал на Олимпиадах.

Пеле признавался лучшим футболистом XX века и по версии ФИФА. Такого звания звезду удостоило и много крупнейших мировых спортивных изданий.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.