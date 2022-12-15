Украинский президент Владимир Зеленский продолжает делать различные заявления по сценарию западных кураторов.
Теперь он позвонил президенту Международному олимпийскому комитету Томасу Баху и в телефонном разговоре выразил своё разочарование намерением МОК рассмотреть возможность возвращения спортсменов Российской Федерации и Белоруссии на олимпийские соревнования, даже и в нейтральном статусе.
Глава Незалежной призывает Комитет перейти к полной изоляции спортсменов этих стран в ответ на российскую специальную операцию.
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Украинская армия готовилась к длительному противостоянию с Россией, отметил аналитик.