Зеленский просит не допускать РФ и Белоруссию на Олимпийские игры-2024

Украинский президент Владимир Зеленский продолжает делать различные заявления по сценарию западных кураторов.

Теперь он позвонил президенту Международному олимпийскому комитету Томасу Баху и в телефонном разговоре выразил своё разочарование намерением МОК рассмотреть возможность возвращения спортсменов Российской Федерации и Белоруссии на олимпийские соревнования, даже и в нейтральном статусе.

Глава Незалежной призывает Комитет перейти к полной изоляции спортсменов этих стран в ответ на российскую специальную операцию.

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