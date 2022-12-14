Эксперт: американцам плевать, что Овечкин русский, он — великий!

Итак, капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забил 800 голов третьим в истории НХЛ и теперь в шаге от Горди Хоу.

А о том, как американцы относятся к тому, что среди лучших хоккеистов в истории НХЛ — русский, рассказал в беседе с изданием Pravda.Ru хоккейный журналист и блогер Глеб Лисовский.

"Думаю, что люди здесь должны немного разделять спорт и политику. И как и многие граждане, и американцы, в том числе, не очень разбираются в политике в этом вопросе. И те люди, которые любят хоккей, им все равно, что происходит с точки зрения мировой геополитической ситуации. Да, были какие-то высказывания, на мой взгляд, очень эмоциональные с точки зрения того, когда задержали Бриттни Грайнер в России за провоз наркотиков и предлагали в ответ, якобы, задержать, арестовать Овечкина, отправить его в тюрьму. Но, в целом, по той реакции, по тому, как ведут себя болельщики, фанаты американцы, они относятся к этому с позитивом", — отметил аналитик.

Опять же, Овечкин за последние лет 15 является одним из главных лиц НХЛ и американцы к нему, несмотря на его какие-то политические взгляды, относятся уважительно. Сейчас в особенной мере публика наслаждается этим временем, потому что осталось Александру пару сезонов до окончания карьеры.

А карьера у россиянина получилась в США действительно великая, отметил Лисовский.

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