Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Минобороны: Андреевка в ДНР полностью освобождена российскими военными
В Карелии женщина с раной на спине скрылась от пьяного убийцы
Подберёзкин: США не смогут помочь Киеву создать надёжную систему ПВО
Автомобили Lada Granta с ABS давно закончились
Гундаров: Россия восстанавливает укрытия для подводных лодок внутри скал
Рыбаки в Ханты-Мансийске угостили рыбой лису, пытавшуюся украсть их улов
Столтенберг: Киеву нужно думать не о членстве в НАТО, а о сохранении государства
В Сети опубликовано видео "мощной" подготовки ВСУ инструкторами НАТО
Рогов: безвозвратные потери ВСУ — больше 200 тысяч человек

Криштиану Роналду заключит контракт с клубом "Аль-Наср" КСА на 200 млн евро

Спорт

Португальский футболист Криштиану Роналду собирается заключить контракт с футбольным клубом "Аль-Наср" Саудовской Аравии. Об этом проинформировало издание Marca.

Ранее спортсмен провёл 346 матчей за британский "Манчестер Юнайтед". Контракт был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Роналду дал интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором нападающий сообщил о предательстве со стороны британского клуба. Также футболист пожаловался на отсутствие уважения главного тренера команды Эрика тен Хага.

Новый контракт будет действовать два года. Вознаграждение за труд игрока составит больше 200 миллионов евро в год.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Марочко: наёмники из Польши несут на Украине колоссальные потери

По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.

Марочко: наёмники из Польши несут на Украине колоссальные потери
Минобороны: мобилизованный стрелок показал быт подразделения ВС РФ на передовой
Минобороны: мобилизованный стрелок показал быт подразделения ВС РФ на передовой
Марочко: в рядах ВСУ растёт недовольство наёмниками из Польши
Наёмники из Польши жгут Библию в зоне спецоперации
Перемога — США дают Киеву деньги на трансформаторы. Зрада — никто не продаёт Ольга Лебедева Главный ресурс России не чернозём, а торф, и его нужно беречь Сергей Лебедев Книги-маяки: В Страну Чудес за Алисой Игорь Буккер
Разведчики ВС РФ устроили "огненный ад" спецотряду ВСУ в Запорожской области
Нарышкин заявил о подготовке Польши к аннексии Западной Украины
Военкоры информируют о штурме Артёмовска: ВС РФ сжимают полукольцо вокруг ВСУ
Военкоры информируют о штурме Артёмовска: ВС РФ сжимают полукольцо вокруг ВСУ
Последние материалы
Перемога — США дают Киеву деньги на трансформаторы. Зрада — никто не продаёт
Пассажирские самолёты без иллюминаторов набирают популярность
Рыбаки в Ханты-Мансийске угостили рыбой лису, пытавшуюся украсть их улов
Tagesspiegel: от визита Макрона в США зависит выживание Запада в борьбе с РФ
Столтенберг: Киеву нужно думать не о членстве в НАТО, а о сохранении государства
В Сети опубликовано видео "мощной" подготовки ВСУ инструкторами НАТО
Рогов: безвозвратные потери ВСУ — больше 200 тысяч человек
В городе Запорожье морги переполнены телами националистов и наёмников
Более двух сотен искусственных катков будут работать в Москве этой зимой
Газета 20 Minutos сообщила взрыве в посольстве Украины в Мадриде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников