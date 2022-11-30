Криштиану Роналду заключит контракт с клубом "Аль-Наср" КСА на 200 млн евро

Португальский футболист Криштиану Роналду собирается заключить контракт с футбольным клубом "Аль-Наср" Саудовской Аравии. Об этом проинформировало издание Marca.

Ранее спортсмен провёл 346 матчей за британский "Манчестер Юнайтед". Контракт был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Роналду дал интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором нападающий сообщил о предательстве со стороны британского клуба. Также футболист пожаловался на отсутствие уважения главного тренера команды Эрика тен Хага.

Новый контракт будет действовать два года. Вознаграждение за труд игрока составит больше 200 миллионов евро в год.

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