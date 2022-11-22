Аргентинский стыд: Месси проиграл Саудовской Аравии на ЧМ

На чемпионате мира-2022 в Катаре прогремела первая сенсация. Сборная Саудовской Аравии победила Аргентину!

В первом тайме альбиселесте забили целых четыре гола, но засчитан был только один - Лионель Месси на 10-й минуте игры поразил ворота с пенальти. В остальных трёх случаях судья справедливо фиксировал офсайд у аргентинских футболистов.

Аравийцы, которые за первый тайм ничего не показали, в начале второго перевернули всё с ног на голову. На 48-й минуте забил Салех аш-Шехри, на 53-й - Салем Аль Досари. Шокированные аргентинцы пытались вернуть себе преимущество, но противник упёрся в оборону и выстоял, получив попутно шесть жёлтых карточек.

Для аравийской команды эта победа стала четвёртой в истории чемпионатов мира.

26 ноября сборная Аргентины встретится с Мексикой, а команда Саудовской Аравии сыграет против Польши.

Второй матч в группе С между поляками и мексиканцами состоится сегодня и начнётся в 19.00.