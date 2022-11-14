Отсутствие у сборной России матчей с европейскими командами заставляет задуматься о возможном переходе РФС в другую конфедерацию. Если УЕФА не сможет гарантировать участия российской команды в соревнованиях, стоит рассмотреть вариант с Азией, считает главный тренер национальной сборной Валерий Карпин.
Сейчас команда проводит товарищеские матчи с азиатскими сборными из-за того, что европейские не соглашаются по причине санкций со стороны УЕФА. По мнению Карпина, стоит рассмотреть вариант с отборочным циклом на Чемпионат мира-2026 в Азиатской конфедерации футбола (АФК).
"А другой вариант какой? Я бы задал вопрос: "Сколько ждать?". Неизвестно сколько? Тогда давайте в Азию, если такой вариант", — приводит "Спорт-Экспресс" слова Карпина.
Чемпионат мира-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике. Турнир станет первым, где будут участвовать 48 команд вместо 32-х.
АФК получила квоту в восемь команд на ЧМ-2026. Всего в турнирах конфедерации выступают 47 сборных.
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