Карпин выступил за переход сборной России в Азию

Отсутствие у сборной России матчей с европейскими командами заставляет задуматься о возможном переходе РФС в другую конфедерацию. Если УЕФА не сможет гарантировать участия российской команды в соревнованиях, стоит рассмотреть вариант с Азией, считает главный тренер национальной сборной Валерий Карпин.

Сейчас команда проводит товарищеские матчи с азиатскими сборными из-за того, что европейские не соглашаются по причине санкций со стороны УЕФА. По мнению Карпина, стоит рассмотреть вариант с отборочным циклом на Чемпионат мира-2026 в Азиатской конфедерации футбола (АФК).

"А другой вариант какой? Я бы задал вопрос: "Сколько ждать?". Неизвестно сколько? Тогда давайте в Азию, если такой вариант", — приводит "Спорт-Экспресс" слова Карпина.

Сборная России по футболу была исключена из отбора на ЧМ-2022 после начала Специальной военной операции (СВО).

Чемпионат мира-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике. Турнир станет первым, где будут участвовать 48 команд вместо 32-х.

АФК получила квоту в восемь команд на ЧМ-2026. Всего в турнирах конфедерации выступают 47 сборных.