Теперь уже бывший российский лыжник Валерий Гонтарь решил сменить гражданство и уехать из РФ, выбрав в качестве страны своего пребывания Австрию.
Как пишет "Чемпионат", недавно Гонтарь получил гражданство Украины, а теперь он хочет найти работу и обосноваться в Австрии.
В активе Гонтаря — две золотые медали зимней Универсиады 2017 года, а в последний раз он принимал участие в соревнованиях зимой 2019 года.
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