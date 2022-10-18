Российский лыжник Гонтарь получил гражданство Украины

Теперь уже бывший российский лыжник Валерий Гонтарь решил сменить гражданство и уехать из РФ, выбрав в качестве страны своего пребывания Австрию.

Как пишет "Чемпионат", недавно Гонтарь получил гражданство Украины, а теперь он хочет найти работу и обосноваться в Австрии.

В активе Гонтаря — две золотые медали зимней Универсиады 2017 года, а в последний раз он принимал участие в соревнованиях зимой 2019 года.