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Кубок и Чемпионат России по горному бегу пройдут на "Роза Хутор"

Спорт

В настоящее время национальные соревнования по горному бегу проводятся в 19 регионах страны. Согласно календарному плану Минспорта РФ сезон обычно открывается в апреле в Ставропольском крае и закрывается в Сочи в октябре. Его итоги как раз и подведут в ходе предстоящих забегов на курорте "Роза Хутор". Лучшие спортсмены в этом виде определятся 21 октября на соревнованиях Кубка России по горному бегу вверх и на Чемпионате страны по горному бегу на длинной дистанции — 23 октября. Их организатором является Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

Кубок и Чемпионат России по горному бегу пройдут на "Роза Хутор"

Состязания по этому виду спорта появились еще в XI веке в горной Шотландии, а современное обличие — правила, нормативы, категории — стали обретать с конца XIX века. Однако, еще почти век, горный бег имел чёткую грань между профессионалами и любителями: многие гонки были закрыты для участия в них бегунов-любителей. Лишь в 1992 году всем соревнованиям по горному бегу был присвоен статус открытых. Основное отличие горного бега от других видов, например, от трейл-кроссов или трекинга в горах, состоит в том, что это забеги на скорость до финиша по заранее известной и четко обозначенной трассе. Это единственная цель всех участников горного бега. Трасса проложена так, чтобы исключить любую опасность, при этом бегунам не требуется никакого специального оборудования (палок, веревок, карт). Спортсмены сражаются друг с другом в скорости преодоления одной и той же трассы.

На Кубке России по горному бегу вверх протяженность дистанций составит: 1163 м, 3027 м, 4177 м, 6150 м. Они пройдут по горнолыжным трассам к вершине Роза Пик с финишем на разной высоте. Лучшие горные бегуны определятся в детской, юниорской, основной, старшей и ветеранской возрастных категориях. Соревнования стартуют в 11.00 в Горной Олимпийской деревне, а в 14.30 здесь же состоится награждение победителей.

23 октября на "Роза Хутор" пройдут мужские и женские старты Чемпионата России по горному бегу на длинную дистанцию. Спортсменам предстоит преодолеть 23 165 метров с набором и сбросом высоты в 1811 м. Дистанция проложена по маршруту из Горной Олимпийской деревни на Роза Пик — спуск по Южному склону к нижней станции канатной дороги Вероника — обратный путь через Роза Пик в ГОД. Начало соревнований в 11.00, финиш — в 13.00, награждение победителей — в 14.00 в Горной Олимпийской деревне.

Как отмечают в пресс-службе курорта "Роза Хутор":

"Мы рады, что в горах Сочи вновь проходят спортивные состязания национального уровня. Мы желаем победы всем участникам предстоящих стартов и гордимся, что наша славная олимпийская история продолжается и курорт по-прежнему принимает крупные спортивные мероприятия".

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина
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