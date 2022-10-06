Экс-чемпион мира по боксу среди тяжеловесов Владимир Кличко эмоционально отреагировал на решение Международной ассоциации бокса (IBA) об отмене санкций для российских и белорусских спортсменов и их допуске к международным состязаниям.
"Можете ли вы нокаутировать себя? Да. IBA является (этому) примером и выставляет себя на посмешище перед всем миром, презирая гуманистические и общечеловеческие ценности. Бокс заслуживает лучшего. Какой позор", — написал Кличко в своих соцсетях.
5 октября представители IBA сообщили, что приняли решение вернуть спортсменов из РФ и Белоруссии для участия во всех международных соревнованиях. Национальный флаг и гимн Белоруссии и РФ теперь вновь будут атрибутом сборных этих стран.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.