Кличко: IBA нокаутировала себя, допустив российских боксёров к соревнованиям

Экс-чемпион мира по боксу среди тяжеловесов Владимир Кличко эмоционально отреагировал на решение Международной ассоциации бокса (IBA) об отмене санкций для российских и белорусских спортсменов и их допуске к международным состязаниям.

"Можете ли вы нокаутировать себя? Да. IBA является (этому) примером и выставляет себя на посмешище перед всем миром, презирая гуманистические и общечеловеческие ценности. Бокс заслуживает лучшего. Какой позор", — написал Кличко в своих соцсетях.

5 октября представители IBA сообщили, что приняли решение вернуть спортсменов из РФ и Белоруссии для участия во всех международных соревнованиях. Национальный флаг и гимн Белоруссии и РФ теперь вновь будут атрибутом сборных этих стран.