Определённая бронь от частичной мобилизации должна быть предоставлена нынешним и бывшим членам сборной РФ. Об этом заявил четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.
В беседе с RT он отметил, что при организации призывной кампании необходимо "избежать перегибов". По его словам, спортсменам нужна бронь для продолжения работы в этой системе и передачи своего опыта новым поколениям.
"Считаю, что определённая бронь должна быть и для нынешних членов сборной, и для бывших", — подчеркнул Немов.
Кроме того, он добавил, что лучших российских спортсменов следует воспринимать в качестве некого генофонда, который необходимо сохранить.
21 сентября президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением по поводу ситуации в республиках Донбасса, объявил частичную мобилизацию в стране. Как пояснил руководитель Минобороны России Сергей Шойгу, на службу планируется призвать 300 тысяч резервистов.
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