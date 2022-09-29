Немов призвал предоставить бронь от частичной мобилизации членам сборной РФ

Определённая бронь от частичной мобилизации должна быть предоставлена нынешним и бывшим членам сборной РФ. Об этом заявил четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

В беседе с RT он отметил, что при организации призывной кампании необходимо "избежать перегибов". По его словам, спортсменам нужна бронь для продолжения работы в этой системе и передачи своего опыта новым поколениям.

"Считаю, что определённая бронь должна быть и для нынешних членов сборной, и для бывших", — подчеркнул Немов.

Кроме того, он добавил, что лучших российских спортсменов следует воспринимать в качестве некого генофонда, который необходимо сохранить.

21 сентября президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением по поводу ситуации в республиках Донбасса, объявил частичную мобилизацию в стране. Как пояснил руководитель Минобороны России Сергей Шойгу, на службу планируется призвать 300 тысяч резервистов.