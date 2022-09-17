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Торпедо — ЦСКА: Большой футбол в "Лужниках" начинается с сенсации

Спорт

В Лужники пришел большой футбол. В 10 туре российской премьер-лиги на Большой спортивной арене в московском дерби команда "Торпедо" принимала ЦСКА.

Торпедо — ЦСКА: Большой футбол в "Лужниках" начинается с сенсации

Несмотря на то, что команды расположились на разных полюсах турнирной таблицы, в первые 20 минут автозаводцы, занимающие последнее место в турнирной таблице, выглядели даже получше. Очень активен был на правом фланге нападающий торпедовцев Давид Караев. Несколько его быстрых проходов закончились довольно опасными прострелами.

Армейцы, до этой встречи занимающие в турнирной таблице второе место, начали игру довольно вальяжно, по всей вероятности, понадеявшись на разницу в классе, которую определял "табель о рангах" турнирной таблицы.

Однако к 25 минуте армейцы начали понимать, что спокойная игра победы не принесёт и стали прибирать инициативу к своим рукам.
И на 27-й минуте ЦСКА провели действительно опасную атаку. С двадцати метров по воротам пробил Барбоса Мойзес, вратарь автозаводцев Егор Бабурин мяч отбил, а добивании армейцы пробили, что называется, "по воробьям".

Армейцы всё наращивали темп, торпедовцы стали не успевать за быстрыми "московскими латиноамериканцами", и им приходилось фолить. И уже к исходу получаса игры "в активе" чёрно-белых было две жёлтые карточки.

И всё же первые забили номинальные хозяева. Всё тот же Мойзес на своей половине поля заработал штрафной "с горчичником", Игорь Смольников со штрафного навесил, мяч миновал все головы и упал точно на ногу Стефана Шапича, который "проткнул" мяч в сетку ворот мимо Игоря Акинфеева. 1:0 повели автозаводцы. В оставшееся время гости могли сравнять счёт тоже со штрафного, однако вездесущий Мойзес сильным ударом сотряс перекладину. На перерыв "Торпедо" ушло победителем.

После перерыва армейцы бросились отыгрываться, ибо счёт на табло заставлял это делать. ЦСКА плотно засели на половине поля "Торпедо". На 54-й минуте реальный шанс сравнять счёт имел Фёдор Чалов, Но с шести метров умудрился попасть лишь в штангу.

Торпедовцы огрызнулись контратакой "3 в 2", однако максимум, что смог выжить из эпизода Караев, это угловой. На десять минут игра успокоилась, но обещала нервную концовку.

А на 67-й минуте фантастический момент имел Игорь Лебеденко, после ошибки армейцев он выскочил один на один с Акинфеевым, однако переиграть того не смог.

Героические попытки армейцев сравнять счёт разбивались о не менее героические усилия автозаводцев. Прекрасные моменты у ЦСКА имели Гайч и Ермаков, но мяч упрямо не шёл в ворота хозяев.

Однако в этот вечер в графе "Победы" у "Торпедо" появилась долгожданная единичка. "Торпедо", сменив арену в Химках на "Лужники", сотворили главную сенсацию тура.

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Торпедо - ЦСКА
Автор: Дмитрий Плотников
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