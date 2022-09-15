Президент Украинской ассоциации футбола сообщил, что Киев в настоящий момент предпринимает все усилия, чтобы не допустить команду России на чемпионат Европы 2024 года.
"Сейчас мы прилагаем усилия на уровне Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), чтобы предотвратить участие России в жеребьевке отборочных матчей чемпионата Европы", — заявил Андрей Павелко.
По его словам, российских спортсменов необходимо лишить возможности участия во всех международных соревнованиях, в том числе по футболу.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.