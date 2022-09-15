Украинская ассоциация футбола потребовала не допустить Россию до Евро-2024

Президент Украинской ассоциации футбола сообщил, что Киев в настоящий момент предпринимает все усилия, чтобы не допустить команду России на чемпионат Европы 2024 года.

"Сейчас мы прилагаем усилия на уровне Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), чтобы предотвратить участие России в жеребьевке отборочных матчей чемпионата Европы", — заявил Андрей Павелко.

По его словам, российских спортсменов необходимо лишить возможности участия во всех международных соревнованиях, в том числе по футболу.