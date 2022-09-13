Финны не нашли гражданства у Виролайнен: Резцова ничего не поняла

С переходом российской биатлонистки Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии возникли проблемы. В местной федерации биатлона заявили, что трансфер неосуществим из-за того, что у спортсменки нет финского гражданства.

"У неё нет гражданства Финляндии, и она не связывалась с нашей организацией", — приводит Iltalehti слова главы биатлонного союза Финляндии Калле Лядесмяки.

Российские спортсмены не могут выступать на этапах Кубка мира или Кубка IBU после того, как Международный союз биатлонистов 26 февраля запретил россиянам использовать собственный флаг.

Накануне нового сезона появились слухи о том, что Виролайнен перейдёт в сборную Финляндии. Мать биатлонистки, трёхкратная чемпионка Олимпийских игр Анфиса Резцова ранее подтвердила информацию о возможном переходе.

На комментарий Лядесмяки Резцова отреагировала негативно — Анфиса утверждает, что у её дочери точно есть финское гражданство.

"В Союзе биатлонистов Финляндии не владеют информацией. Она сдавала все экзамены, финский язык, все что полагается. Я же мама, я точно знаю", — заявила Резцова в интервью "Матч ТВ".

Прославленная биатлонистка добавила, что у мужа дочери — Романа Виролайнена — действительно нет финского гражданства, а у дочери есть.